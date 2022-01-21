بالفيديو والصور..العدوان السعودي يستهدف ملعب رياضي في الحديدة

العالم - خاص بالعالم

خلال هذا العدوان تم استهداف الرياضيين وهم يمارسون نشاهم اليومي.

وقال احد كوادر الطبية لقناة العالم: "ان هولاء الاطفال تم استهدافهم من قبل طيران العدوان السعودي كاونا في ملعب جنب مبنى المواصلات اطفال لاحول لهم ولا قوة".

وقال احد الجرحى: "انه جاءتني الضربة وانا داخل محلي ولم اعي على نفسي الا تحت الركام".

هذا وقد أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة محمد الصرمي أن طيران العدوان السعودي استهدف عدد من الأطفال والناشئين أثناء تواجدهم لحضور دوري رياضي في ملعب رياضي بجوار مبنى مؤسسة الإتصالات فرع الحديدة.

وسقط أكثر من عشرين شخصا بين شهيد وجريح في غارات طيران العدوان السعودي على البوابة الدولية للإنترنت في مبنى الاتصالات في محافظة الحديدة غرب اليمن.



وأفادت مصادر طبية ان حصيلة غارات العدوان كانت ثلاثة شهداء واكثر من سبعة عشر جريحا معظمهم أطفال كانوا يلعبون قرب مبنى الاتصالات الذي تم استهدافه، وأضافت أن طواقم الإسعاف تواصل انتشال الضحايا والبحث عن ناجين تحت ركام المبنى المستهدف.

وتسبب تحليق طيران تحالف العدوان بإعاقة انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المكون من ثلاث طوابق. ولاحقا اعلن مصدر في مؤسسة الاتصالات توقف خدمات الانترنت عن اليمن بسبب استهداف البوابة الدولية للاتصالات.