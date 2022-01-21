ارتفاع احتياطيات العراق من العملات الأجنبية

العالم - العراق

وقال مخيف خلال تكريمه في بغداد بحسب بيان، إن "البنك المركزي له دور مهم في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي"، موضحاً أن "البنك المركزي واجه تحديات عدة ناجمة عن تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العراقي فضلا عن الازمة الاقتصادية العالمية التي كانت التحدي الاكبر، واتخذ معالجات وسلسلة من الإجراءات للتغلب على تلك التحديات والوصول إلى الاستقرار النقدي".



وأضاف أن "احتياطيات العراق من العملات الأجنبية ارتفعت إلى 64 مليار دولار"، مؤكداً أن "الاقتصاد العراقي صار أفضل بكثير مما كان عليه في منتصف جائحة فيروس كورونا".