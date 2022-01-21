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مراسل العالم: ارتفاع عدد ضحايا استهداف طيران العدوان لمبنى الإتصالات في الحديدة غربي اليمن الى 5 شهداء و13 جريحا

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

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