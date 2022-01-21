الصين تطرد سفينة أميركية من مياهها وتحذّر أمريكا

العالم - أسيا والباسفيك

وذكرت قيادة الجناح الجنوبي بجيش التحرير الشعبي في بيان: «نحثّ الولايات المتحدة على الوقف الفوريّ لمثل هذه الأعمال الاستفزازية».



وفي السياق نفسه، كررت الولايات المتحدة أمس، تحذيرها للصين من أن أي هجوم على القوات المسلّحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي سيؤدي إلى تفعيل معاهدة مبرمة بين الولايات المتحدة والفلبين عام 1951 للدفاع المشترك.



ووجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذا التحذير، في بيان خطّي بمناسبة ذكرى مرور خمسة أعوام على حكم أصدرته هيئة تحكيم برفض مطالبات الصين بالسيادة على مناطق واسعة في بحر الصين الجنوبي.



وأكدت الصين يوم الجمعة عدم قبول بكين لهذا الحكم.