ايران تخطط لرفع مستوى صادراتها الى روسيا 15ضعفا

العالم - ايران

وقال "بيمان باك"، ان حجم التجارة الخارجية الروسية هي 600 مليون دولار لكن حصة ايران من الواردات الروسية من دول العالم والتي تبلغ 300 مليار دولار ليست سوى 350 الى 400 مليون دولار سنويا فقط.

واضاف "بيمان باك" الذي يشغل ايضا منصب مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني : لقد وضعنا خطة لمضاعفة الصادرات الايرانية الى روسيا الى 15 ضعفا لتصل الى 5.7 مليار دولار خلال السنوات الاربعة القادمة.

واضاف المسؤول الايراني ان بامكان الاقتصادين الروسي والايراني ان يكملان بعضهما البعض، موضحا ان ايران لديها امكانيات جيدة في مختلف القطاعات ومنها الزراعة، وتأمين جزء من حاجة روسيا من المحاصيل الزراعية.

واشار الى أهمية انشاء الممر الذي يربط الشمال بالجنوب والذي يمر عبر الاراضي الايرانية قائلا: لدينا امكانيات جيدة لتنمية العلاقات وتوسيع التعاون مع روسيا في قطاعات الصناعة والزراعة والنفط والبتروكيماويات والسياحة.