صحيفة عبرية تكشف أسماء ضحايا “بيغاسوس” من العرب

العالم-السعودية

الصحيفة الإسرائيلية قالت إن القائمة الأخيرة تضم صحفيين وساسة وحقوقيين ورجال أعمال وناشطين، وكذلك تجار مخدرات.

برنامج بيغاسوس الإسرائيلي

كانت تقارير نشرتها صحف "واشنطن بوست" و"الغارديان" و"لوموند" وغيرها من وسائل الإعلام الإخبارية، الأحد 18 يوليو/تموز 2021، قالت إن البرنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، والمتخصص في التجسس الإلكتروني واختراق الهواتف المحمولة، قد استُخدم لأغراض التجسس واستهداف نشطاء وصحفيين وسياسيين من حول العالم.

حسب تقرير لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، فإن هذه النتائج تم التوصل إليها بعدما تعاونت الصحف المذكورة في تحقيق بشأن تسريب معلومات، وهو ما زاد المخاوف من انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية والحقوق.

الصحيفة الإسرائيلية قالت إن القائمة التي حصلت عليها، ضمت 178 شخصاً، مشيرة إلى أن ضحايا التجسس كانوا من أذربيجان، والسلفادور، وفرنسا، والمجر، والهند، والأردن، وكازاخستان، والمغرب، والضفة الغربية، وبولندا، ورواندا، والسعودية، والإمارات، وبريطانيا، والمكسيك.

كذلك، قالت الصحيفة إن من ضحايا التجسس 34 صحفياً من قناة "الجزيرة" القطرية و3 ناشطين فلسطينيين بالضفة الغربية، وكذلك 24 صحفياً فرنسياً، و11 مسؤولاً أمريكياً في أوغندا.

الصحيفة الإسرائيلية كشفت بعض الأسماء التي كانت ضحية للتجسس ومنها الناشطة الحقوقية هالة عاهد ذيب (أردنية الجنسية)، وفي المغرب كان هناك الصحفي والمؤسس المشارك لـ"جمعية الصحافة الاستقصائية بالمغرب" هشام المنصوري، والناشط الحقوقي الصحراوي المحجوب مليحة، والدبلوماسي الصحراوي ابي بشرايا البشير الذي يمثل جبهة البوليساريو وآخرون.

تجسس السعودية على معارضين

أما فيما يخص التجسس السعودي على معارضين، فقد شمل خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي والناشط المقرب من خاشقجي عمر عبد العزيز المقيم بكندا، ووضاح خنفر المدير العام السابق لشبكة "الجزيرة" والصديق المقرب لخاشقجي، والصحفي التركي رجب صويلو، والصحفي بن هابرد المتعاون مع صحيفة "نيويورك تايمز".

كذلك، كشفت الصحيفة أن الإمارات تجسست على الناشطة الحقوقية آلاء الصديق التي توفيت في لندن بحادث سيارة في يونيو/حزيران 2021، والإعلامية رانيا دريدي، والمرشح الرئاسي المصري السابق أيمن نور، والإعلامي تامر المسحال الذي يعمل في قناة الجزيرة، وكذلك الناشطة البحرينية ابتسام الصائغ المنتمية إلى "منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان"، وعشرات الأشخاص الآخرين.

الصحيفة الإسرائيلية قالت كذلك إن القائمة ضمت الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور والناشطَين السعوديين غانم المسارير ويحيى عسيري، والشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والأميرة هيا بنت الحسين، الزوجة السابقة لـ"بن راشد"، والمصور خوان ماير الذي صوَّر الشيخة لطيفة في أثناء قفزها بالمظلة، وليندا بوشيخي مرافقة الشيخة لطيفة، وسيونيد تايلور صديقة الشيخة لطيفة، ومارتن سميث رئيس شركة أمنية خاصة قدمت خدماتها إلى الأميرة هيا، ومدبر الخيل البريطاني جون غوسدن صديق الأميرة هيا، وعائشة بنت الحسين شقيقة الملك الأردني عبد الله الثاني.

استغلال واسع النطاق

كان التحقيق الذي عملت عليه صحف أمريكية وغربية، قد كشف أن قائمة الأشخاص التي تم التجسس عليها ببرنامج التجسس "بيغاسوس" الإسرائيلي ضمَّت رؤساء دول ورؤساء حكومات وأفراد عائلات ملكية عربية ودبلوماسيين وسياسيين ونشطاء ومديري شركات.

بحسب التقارير كذلك، فإن كثيراً من الأرقام التي تضمّها القائمة يوجد أصحابها في عشرة بلدان هي: السعودية والإمارات والبحرين وأذربيجان والمجر والهند وكازاخستان والمكسيك والمغرب ورواندا.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الغارديان" أن التحقيق يشير إلى "استغلال واسع النطاق ومستمر" لبرنامج بيغاسوس، الذي تشدد "إن.إس.أو" على أن الهدف منه هو كشف المجرمين والإرهابيين.