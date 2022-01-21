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الخارجية الروسية:

العلاقات الروسية - الأمريكية وصلت إلى مرحلة خطرة وحرجة

العلاقات الروسية - الأمريكية وصلت إلى مرحلة خطرة وحرجة
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت إلى نقطة حرجة وخطرة، بسبب السياسة التي تنتهجها واشنطن.

العالم - روسيا

وأضاف وزير الخارجية الروسي في ندوة صحفية، حول الأنشطة الدبلوماسية الروسية لسنة 2021، إن وصول العلاقات الروسية - الأمريكية إلى هذه النقطة، يؤكد الحاجة الماسة إلى حوار موضوعي، وخطوات جادة من قبل الأمريكيين وحلفائهم، بخصوص تقديم ضمانات أمنية موثوقة إلى روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن "النشاط العدواني المستمر لحلف شمال الأطلسي على الجناح الشرقي ، والأعمال العدائية ضد بلدنا، بما في ذلك التدريبات غير المجدولة، والاقتراب الخطير، ومناورات السفن الحربية والطائرات، والوجود العسكري في الأراضي الأوكرانية، أمر غير مقبول إطلاقا".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية

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