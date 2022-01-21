شاهد.. هذا ما تبحث عنه أمريكا في مفاوضات فيينا

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وأضاف إسماعيل خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأنه نظراً لخروج أمريكا من الإتفاق النووي في الماضي كان من المفترض ان تقدم ضمانات ونوع من الاعتذار لأجل العودة الى الإتفاق لكن ما لا تقوم به الولايات المتحدة وهي الآن تتهم الطرف الآخر بالتعطيل.

وتابع إسماعيل قائلاً:"أمريكا تعلم أن الجانب الإيراني لا يعطل لكن تتهمه بالتعطيل من أجل ان تقدم إيران مزيداً من التنازلات، أعتقد هناك مراوغة الساعة الأخيرة اذ انه من ناحية معينة أمريكا تبدو راضية من المفاوضات ومن ناحية آخرى يقول وزير خارجية أمريكا بأنها تبحث سبل آخرى لمواجهة إيران".

وقال إسماعيل أنه مطلوب اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية ان تضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكي تقوم الأخيرة بتسريع القبول بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وتتنازل عن شروطها مؤكداً على أن أمريكا تريد العودة الى اتفاق نووي غير طويل الأمد لسنوات الثلاثة المتبقية من حكم بايدن وهي لا تريد حل الموضوع النووي بشكل نهائي.

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