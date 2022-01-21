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لافروف: قدمنا أجوبتنا إلى كافة الأسئلة عن التواجد العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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