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ماذا يمكن أن يقال على التصعيد الأمريكي السعودي الإماراتي بحق الشعب اليمني؟

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد العميد الركن عابد محمد الثور خبير استراتيجي صنعاء ان جريمة اليوم لهذه الأنظمة التي تجرد من كل معاني الانسانية تؤكد بالفعل اصرار الشعب اليمني على مواجهة كل من يقتل الابرياء والاطفال وتدمير المساجد ودور الرعاية، فكيف يكون الحال في ميادين القتال.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لمسيرة التي حملت عنوان"الشعب اليمني يواجه تصعيد أميركا العسكري والاقتصادي بالتصعيد"، أشار عابد الثور الى انه يتم الحديث عن انهم يقومون بقتل الأسرى وهذا يعتبر حقيقيا ، حيث أن الامارات والولايات المتحدة تريدان اسكات الشعب اليمني واسكات نضاله وبذلك يكونوا قد حددوا مسار الشعب اليمني العسكري تجاههم.

وكانت قد انطلقت، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة في صنعاء ومدن يمنية أخرى، وذلك تنديداً بالمحرقة السعودية في صعدة والحديدة.

يأتي ذلك في إثر سقوط 65 شهيداً وأكثر من 120 جريحاً جرّاء غارات للتحالف السعودي، استهدفت بشكلٍ مباشر السجن المركزي في صعدة.

وكانت قد دعت اللجنة المنظّمة للفعاليات، امس الخميس، جماهير الشعب اليمني للمشاركة الواسعة في مسيرة "الشعب اليمني يواجه تصعيد أمريكا العسكري والاقتصادي بالتصعيد" في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وحددت اللجنة في صنعاء ساحة باب اليمن مكانا لمسيرة"الشعب اليمني يواجه تصعيد أمريكا العسكري والاقتصادي بالتصعيد" عصر اليوم الجمعة.

كما دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء محافظة صعدة للخروج في مسيرة حاشدة صباح يوم غدٍ الجمعة للتنديد بالتصعيد العسكري والاقتصادي من قبل أمريكا وأدواتها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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