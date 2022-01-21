شاهد: رسالة الشعب اليمني للعالم في مسيرات اليوم

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لمسيرة التي حملت عنوان"الشعب اليمني يواجه تصعيد أميركا العسكري والاقتصادي بالتصعيد"، قالت مراسلتنا ان هناك تظاهرة خرجت في محافظة صعدة صباح اليوم الجمعة وفي العاصمة صنعاء.

ونوهت مراسلتنا انه كان هنالك تحشيدا كبيرا وتوافدا يمنياً من أجل ارسال رسالة للعالم بأن هذا العدوان يستهدف المدنيين ويسعى بكل الطرق المتاحة سواء أكانت مشروعة أم غير مشروعة الى قتل وإبادة الشعب اليمني بشكل جماعي على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية وحتى العسكرية.

وكانت قد انطلقت، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة في صنعاء ومدن يمنية أخرى، وذلك تنديداً بالمحرقة السعودية في صعدة والحديدة.

يأتي ذلك في إثر سقوط 65 شهيداً وأكثر من 120 جريحاً جرّاء غارات للتحالف السعودي، استهدفت بشكلٍ مباشر السجن المركزي في صعدة.

وكانت قد دعت اللجنة المنظّمة للفعاليات، امس الخميس، جماهير الشعب اليمني للمشاركة الواسعة في مسيرة "الشعب اليمني يواجه تصعيد أمريكا العسكري والاقتصادي بالتصعيد" في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وحددت اللجنة في صنعاء ساحة باب اليمن مكانا لمسيرة"الشعب اليمني يواجه تصعيد أمريكا العسكري والاقتصادي بالتصعيد" عصر اليوم الجمعة.

كما دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء محافظة صعدة للخروج في مسيرة حاشدة صباح اليوم الجمعة للتنديد بالتصعيد العسكري والاقتصادي من قبل أمريكا وأدواتها.

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