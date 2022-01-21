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اعتصام "كلنا للمنامة" عام 2013

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2013، تنادت مناطق بحرينية عدة الى اقامة اعتصام "كلنا للمنامة"، وذلك تمهيداً لمسيرة كبرى في العاصمة البحرينية، تعبر فيها المعارضة وكل القوى الديمقراطية عن اهمية موقعية المنامة في  الثورات البحرينية.

خاص بالعالم

وكان يومها التجاوب الشعبي مع دعوات المشاركة في هذا الاعتصام والمسيرة الكبرى، لافتاً ومهماً جداً، ورافداً مهماً للحراك الميداني، فالمشاركة الشعبية كانت كبيرة جداً والاعتصام ترخيم حيوي للقضية المركزية في مختلف المناطق البحرينية.

واتسم الحراك الشعبي بصفتين: الجماهيرية والمواجهة، او ما يعرف بين الاوساط الشعبية بالصمود. وكانت تنظيم المسيرات الجماهيرية في العاصمة المنامة والتوافد اليها، وبذلك كانت العاصمة بمثابة خط تماس بين المعارضة والنظام البحريني.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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