اعتصام "كلنا للمنامة" عام 2013

خاص بالعالم

وكان يومها التجاوب الشعبي مع دعوات المشاركة في هذا الاعتصام والمسيرة الكبرى، لافتاً ومهماً جداً، ورافداً مهماً للحراك الميداني، فالمشاركة الشعبية كانت كبيرة جداً والاعتصام ترخيم حيوي للقضية المركزية في مختلف المناطق البحرينية.

واتسم الحراك الشعبي بصفتين: الجماهيرية والمواجهة، او ما يعرف بين الاوساط الشعبية بالصمود. وكانت تنظيم المسيرات الجماهيرية في العاصمة المنامة والتوافد اليها، وبذلك كانت العاصمة بمثابة خط تماس بين المعارضة والنظام البحريني.

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