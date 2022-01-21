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العميد رسول يكشف: الكاظمي يوجه باجراء تحقيق عاجل بحادث العظيم

العميد رسول يكشف: الكاظمي يوجه باجراء تحقيق عاجل بحادث العظيم
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق عاجل بحادث العظيم.

العالم - العراق

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد (11) مقاتلاً بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى بالجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم في محافظة ديالى".

وأضاف، ان "الكاظمي أمر الالتزام بأعلى درجات التأهب لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها عناصر عصابات داعش الإرهابية ، وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان وملاحقتهم أينما كانوا"، مؤكداً أن "هذه الأعمال الإرهابية الجبانة ستزيد قواتنا المسلحة إصراراً على ملاحقة جيوب العصابات الإرهابية الخبيثة واجتثاث بقاياه من كل مكان على أرض العراق".

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