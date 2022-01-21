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تشييد محطتين نوويتين جديدتين في جنوب ايران بتعاون روسي

تشييد محطتين نوويتين جديدتين في جنوب ايران بتعاون روسي
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي إن روسيا تتعاون في تشييد المحطتين النوويتين الثانية والثالثة لتوليد الكهرباء في بوشهر /جنوب/ .

العالم-إيران

وقال كمالوندي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن تشييد هاتين المحطتين يصب في سياق هدف ايران الرامي لرفع توليد الكهرباء النووي في البلاد الى 10 آلاف ميغاواط.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: همکاری ایران و روسیه برای احداث واحدهای۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در جهت برنامه ایران برای تولید حداقل ۱۰ هزار مگاوات برق با استفاده از انرژی هسته‌ای در جریان است.

وعدّ تعاون ايران وروسيا بهذا الصدد يصب في سياق جهودهما المشتركة للارتقاء بالتعاون الاستراتيجي بينهما في قطاع الطاقة والتقنية النووية.

ولفت الى ان تعاون البلدين في مجال التكنولوجيا النووية السلمية يسير بشكل جيد حيث يتعاونان في قطاعي الطاقة والمجالات الاخرى كانتاج الادوية المشعة والصناعة والزراعية والقطاعات السلمية الاخرى.

ونوه الى ان اجتماع رئيسي وبوتين تناول سبل الارتقاء بالعلاقات بين ايران وروسيا في مجال الطاقة النووية السلمية الى جانب المجالات الاخرى.

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