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وزير: العدو الصهيوأميركي من يدير العدوان ضد اليمن

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الاعلام اليمني ضيف الله الشامي، ان هناك استراتيجية صهيوأميركية تحاك وتنفذ بأيادٍ اماراتية وسعودية ضد الشعب اليمني.

خاص بالعالم

وقال الشامي في حديث لقناة على العالم خلال تغطية خاصة لمسيرة التي حملت عنوان"الشعب اليمني يواجه تصعيد أميركا العسكري والاقتصادي بالتصعيد": ان العدو يدفع بالقوات الأميركية والصهيونية إلى حضرموت والمهرة وسقطرى للسيطرة على مجريات العدوان المتواصل ضد اليمنيين.

واوضح الشامي: ان العدو الصهيوأميركي هو الذي يدير العدوان ضد الشعب اليمني.

وكانت قد دعت اللجنة المنظّمة للفعاليات، امس الخميس، جماهير الشعب اليمني للمشاركة الواسعة في مسيرة "الشعب اليمني يواجه تصعيد أمريكا العسكري والاقتصادي بالتصعيد" في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وحددت اللجنة في صنعاء ساحة باب اليمن مكانا لمسيرة" الشعب اليمني يواجه تصعيد أمريكا العسكري والاقتصادي بالتصعيد" عصر اليوم الجمعة.

كما دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء محافظة صعدة للخروج في مسيرة حاشدة صباح يوم غدٍ الجمعة للتنديد بالتصعيد العسكري والاقتصادي من قبل أمريكا وأدواتها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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