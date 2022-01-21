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50 ألف مصلِ يؤدون صلاة الجمعة في باحات الأقصى

50 ألف مصلِ يؤدون صلاة الجمعة في باحات الأقصى
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر مقدسية، اليوم الجمعة، بأن 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب، ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى.

وأعاقت شرطة الاحتلال دخول المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح إلى المسجد، من خلال عمليات التفتيش الدقيقة لما يحملونه من أمتعة، وفحص هوياتهم الشخصية.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول آلاف المواطنين من محافظات الضفة المحتلة.

وكان آلاف المواطنين شاركوا في صلاة الفجر، نصرة لأهل النقب الصامدين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ودعما لعائلة الصالحية التي هدم الاحتلال منزليها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ودعا نشطاء مقدسيون، أبناء شعبنا في الضفة المحتلة وداخل أراضي العام 48، لأوسع مشاركة ودعم لأهلنا في النقب والقدس.

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