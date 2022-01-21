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الكاظمي يؤكد جريمة ديالى لن تمر دون عقاب حاسم

الكاظمي يؤكد جريمة ديالى لن تمر دون عقاب حاسم
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن جريمة ديالى لن تمر دون عقاب حاسم.

العالم - العراق

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، إن "الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق أبنائنا من الجيش في محافظة ديالى لن تمر من دون عقاب حاسم، سوف يكون لقواتنا رد مدوٍ بحق الإرهابيين القتلة".

واضاف ان "قواتنا المسلحة البطلة عليها واجب منع تكرار هذه الخروقات وملاحقة الإرهابيين في كل مكان، من أجل العراق والعراقيين".

في سياق متصل أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن تصاعد ‏العمليات الإرهابية يتطلب رداً قوياً وعملاً استخباريا.

وقال الحلبوسي، في تغريدة له على "تويتر" إن "تصاعد العمليات الإرهابية التي تستهدف قواتنا العسكرية والأمنية، يتطلب رداً قوياً وعملاً استخبارياً مبادراً واستباقياً بمستوى الخطر الذي يهدد أمن الوطن والمواطن".

وأضاف، أن "ملاحقة فلول داعش ودك أوكارهم وتسليح أبناء المناطق وتدريبهم سيكون كفيلاً بعدم تكرار هذه الحوادث الإجرامية".

وكانت قيادة عمليات ديالى قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، استشهاد 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى بتعرض ارهابي من قبل عصابات داعش الإرهابية.

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