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رئيسي: مشاكل المتضررين بالفيضانات ستعالج بأسرع وقت

رئيسي: مشاكل المتضررين بالفيضانات ستعالج بأسرع وقت
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان مشاكل المتضررين بالفيضانات في محافظة كرمان / جنوب شرق/ ستعالج بأسرع وقت بفضل العزيمة والمشاركة الشعبية ومتابعة المسؤولين.

العالم-إيران

وقال رئيسي، في تصريحه أمام حشد من أهالي مدينة زهكلوت/ جنوب شرق/ اليوم الجمعة: إن مشاريع سريعة ينبغي تنفيذها بشأن تشييد السدود من أجل الحد من خسائر المزارعين واصحاب المواشي جراء الفيضانات.

واضاف: إن المسؤولين يتابعون ايجاد حلول لمشاكل المتضررين بالفيضانات والقيام بنشاطات الاغاثة بسرعة حيث يستحقون التقدير.

ولفت الى ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتعويض الاهالي عن الخسائر سواءً على صعيد الاثاث أو تحديث وترميم المساكن المتضررة بسبب الفيضانات.

ويشار الى ان الامطار الغزيرة تسبب بفيضانات في بعض المحافظات الجنوبية بالبلاد خلال الايام الاخيرة.

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