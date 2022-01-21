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أردوغان: احتلال أوكرانيا يُعتبر انتهاكًا لسلامة المنطقة

أردوغان: احتلال أوكرانيا يُعتبر انتهاكًا لسلامة المنطقة
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أنه "لدي زيارة إلى ​أوكرانيا​ قريبًا وربما أتحدث إلى الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ هاتفيًا، وأزور ​موسكو​، علاقاتنا مع ​روسيا​ مستمرّة بشكل جيد".

العالم ـ أوروبا

وذكر، عقب تأديته صلاة الجمعة، أن "احتلال أوكرانيا وانتهاك حدودها، يُعتبر انتهاكًا صارخًا لسلامة المنطقة، بإمكاننا التوسّط من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا"، مشددًا على أن "​تركيا​ لا تريد توتر العلاقات، بين روسيا وأوكرانيا".

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، أنه لا توجد خطط لمحادثات هاتفية بين بوتين وأردوغان، على جدول أعمال الرئيس الروسي، لكنها قد تظهر في أي وقت.

ويأتي ذلك على خلفية اقتراحات صدرت أخيرًا من الجانب التركي، حول إمكانية دعوة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، للقاء في ​إسطنبول​، من أجل التباحث حول حل الخلافات بين البلدين.

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