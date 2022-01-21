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الفياض يعلق على هجوم ديالى

الفياض يعلق على هجوم ديالى
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، ان معركة الجيش العراقي والحشد الشعبي واحدة، والعراق قادر على محو من تبقى من "الشرذمة المجرمة".

العالم - العراق

وقال الفياض في بيان ، "صحا العراقيون فجر يوم الجمعة على فاجعة وخبر يؤلمان كل إنسان، ويهزان ضمير كل من له انتماء للوطن، باستشهاد 11 كوكباً من أبناء قواتنا المسلحة، وارتقائهم في سماء الخلود، بعد الهجوم الغادر والآثم الذي تعرضت له مواقعهم في ناحية العظيم بمحافظة ديالى".

وأضاف انه "وبهذه الجريمة والفاجعة تتقدم هيئة الحشد الشعبي بالعزاء والتضامن لذوي الشهداء ومحبيهم أولاً، وللوطن وأبنائه ثانياً، كما نهيب بأخوتنا في القوات المسلحة ونشد على أيديهم لتكثيف الجهود من أجل ملاحقة بقايا الإرهابيين، ومن تسول لهم أنفسهم المساس بالأمن ودماء العراقيين، ونضع كامل إمكاناتنا في الحشد الشعبي لخدمة هذا الهدف المشترك".

وتابع: "مثلما كانت معركتنا واحدة من قبل واستطعنا هزيمة الارهاب عسكريا فاننا قادرون باذن الله على محو من تبقى منهم وتخليص العراق نهائيا من هذه الشرذمة المجرمة ".

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