الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ضيف الله الشامي: قوى العدون لم ولن تنجح في عزل اليمن عن العالم عبر استهدافها شبكات الاتصالات

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد من طالبان يزور النرويج قريبا لإجراء محادثات بشأن الأزمة الانسانية

الفياض يعلق على هجوم ديالى

بالفيديو.. شابة فلسطينية تحوّل النفايات لديكورات منزلية جميلة

50 ألف مصلِ يؤدون صلاة الجمعة في باحات الأقصى

وزارة الخزانة الأمريكية: مستعدون لفرض عقوبات كبيرة على روسيا

شاهد..اموال متناثرة في احد شوراع دمشق