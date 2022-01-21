إيران وروسيا والصين ينهون المناورات في شمال المحيط الهندي

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وفي هذا الشق تدربت قوات الدول الثلاث على عمليات مواجهة أهداف محددة وعمليات قتالية بتكتيكات مختلفة.

وأشار الأدميرال شهرام إيراني قائد القوة البحرية للجيش الإيراني:"ما تابعناه وفق الهدف الرئيسي للمناورات يتماشى وشعار المناورات معا للأمن والسلم، حيث أظهرت الطاقة والإمكانية الموجودة على مستوى البحار وان البلدان المشاركة بامكانها التواصل واعتماد القواسم الممشتركة لايجاد اسس ومباديء للسلام، وانطلاقا من هذا المبدأ ستكون في القريب العاجل مناورات مشتركة بحضور أكبر عدد من الدول الأخرى".





مراحل متعددة شهدتها المناوورات المشتركة اختبرت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا وتم القيام في المناورات بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة.

وقال العقيد محمد نوذري قائد مقر الإمام علي(ع) لحرس الثورة الاسلامية أن :"لقد ثبتت بحرية الجيش وحرس الثورة الاسلامية قدرتهما على توفير الأمن للملاحة البحرية وبكل جدارة كما هو الحال مع الصين وروسيا التي تجمعنا بهم علاقات ومصالح مشتركة كما أننا مع هذين البلدين نتعرض دائما لعداء النظام السلطوي خاصة من قبل أمريكا".

تدريبات تكتيكية تحاكي عمليات عسكرية حقيقية يبدو ان طهران وموسكو وبكين تريد منها التأكيد على مستوى التنسيق بينها حيث شملت المناورات تدريبات بلحرية مختلفة ومتنوعة كعمليات المروحيات والمسيرات والتوغل فيما بين القطع العائمة والتوغل جوا لنجدة السفن المنكوبة والمهددة وعمليات الاغاثة وانقاذ المصابين واطفاء حرائق السفن المتضررة واختارت الدول الثلاث ان تختتم مناوراتها باستعراض عسكري شاركت فيه جميع القطع العسكرية الحاضرة في المناورات وفي مقدمتها مدمرة جمران التي ترفع راية الأمن والسلام.

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