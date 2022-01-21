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بطولة كأس أمم أفريقيا..

في أول مشاركة.. تأهل تاريخي لجزر القمر إلى دور الـ16

في أول مشاركة.. تأهل تاريخي لجزر القمر إلى دور الـ16
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

حقق منتخب جزر القمر تأهلا تاريخيا إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون، بعد تصنيفه ضمن أفضل الفرق صاحبة المركز الثالث بدور المجموعات. 

العالم - رياضة

وضرب منتخب جزر القمر موعدا مع منتخب الكاميرون في دور الـ16 من المسابقة، في مباراة صعبة جدا على الفريق العربي الذي يصطدم بصاحب الأرض والجمهور.

ويعد تأهل منتخب جزر القمر تاريخيا، نظرا لأنها المشاركة الأولى للمنتخب في نهائيات أمم أفريقيا، وجاء التأهل عصيبا بعد أن تلقى الفريق هزيمتين متتاليتين أمام كل من الغابون والمغرب، قبل أن يهزم منتخب غانا القوي بثلاثة أهداف لاثنين، ويطيح به من دور المجموعات.

وسجل أهداف منتخب جزر القمر أمام غانا كل من ألفاردو بن، وأحمد موغني (هدفين) في الدقائق 4، 62، و85 على التوالي. بينما سجل منتخب غانا هدفيه عن طريق كل من ريشموند بواكي، وألكسندر دجيكو في الدقيقتين 64، و77 على التوالي.

وبنهاية الدور الأول، تأهل إلى دور الستة عشر أبطال المجموعات الست، وهم منتخبات الكاميرون، السنغال، المغرب، نيجيريا، كوت ديفوار، ومالي. كما تأهلت مباشرة أيضا الفرق صاحبة المركز الثاني بالمجموعات الست، وهي منتخبات بوركينا فاسو، غينيا، الغابون، مصر، غينيا الاستوائية، وغامبيا.

واكتمل عقد المنتخبات الستة عشر بتأهل أفضل أربعة فرق صاحبة المركز الثالث، وهي الرأس الأخضر، مالاوي، جزر القمر، تونس.

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