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الولايات المتحدة تدرس عملية إجلاء عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا

الولايات المتحدة تدرس عملية إجلاء عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة "بلومبيرغ" الأمريكية مقالا قالت فيه إن الولايات المتحدة تدرس عملية إجلاء عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا، وعنونته "الولايات المتحدة تزن أفراد عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا".

العالم ـ الأميركيتان

أكدت الصحيفة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كان ينبغي إجلاء أفراد عائلات الدبلوماسيين الموجودين في أوكرانيا بسبب حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدودها.

وبموجب الخطة، سيتمكن الموظفون غير الأساسيين من المغادرة مباشرة، بينما سيُطلب من أفراد الأسر العودة إلى ديارهم، وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يأتي الإعلان في غضون أيام.

وقال أحد الأشخاص المطلعين للصحيفة إن قرار الإجلاء لا يعني أن الولايات المتحدة متأكدة من أن روسيا ستغزو أوكرانيا، ويعكس القرار ببساطة الاستعدادات الأمريكية مع تصاعد التوترات.

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