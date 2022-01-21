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مجلس الأمن يعلق على مجازر تحالف العدوان في صنعاء والحديدة

مجلس الأمن يعلق على مجازر تحالف العدوان في صنعاء والحديدة
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أدانت الرئاسة النرويجية لمجلس الأمن الدولي الغارات الجوية الأخيرة لتحالف العدوان على اليمن التي خلفت حسب المعطيات الأخيرة أكثر من 200 شهيد وجريح.

العالم - اليمن

ووصفت المندوبة النرويجية لدى الأمم المتحدة، مونا جول (وهي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في يناير)، اليوم الجمعة للصحفيين، قبل بدء اجتماع طارئ مغلق للمجلس حول هجوم القوات المسلحة اليمنية الأخير على الإمارات، الغارات الأخيرة للتحالف بأنها "غير مقبولة".

وقالت: "نحن قلقون للغاية ... وندعو إلى نزع فتيل التصعيد وضبط النفس".

وأدان المجلس لاحقا بالإجماع الهجوم الذي شنته القوات المسلحة اليمنية على الإمارات، واصفا إياه "عملا إرهابيا جبانا"، ودعا إلى معاقبة مرتكبيه حسب تعبيره.

يذكر بان الأمم المتحدة اتخذت سياسة منحازة لتحالف العدوان خلال سنوات الـ7 الأخيرة حيث قامت بحذف اسم السعودية وشركائها في العدوان على اليمن من قائمة الأمم المتحدة لمنتهكي حقوق الأطفال ناهيك عن ادانته لعمليات القوات المسلحة اليمنية التي تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان.

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مجلس الأمن يعلق على مجازر تحالف العدوان في صنعاء والحديدة