رئيس كوريا الجنوبية يتفقد مترو انفاق القاهرة

العالم - مصر

وأشار المكتب الرئاسي في سيئول إلى أن الهدف من تلك الزيارة هو الاطلاع على المكان الذي يتم فيه تخزين وصيانة قطارات مترو الأنفاق التي توردها شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، الذي يتضمنه العقد المبرم مع وزارة النقل المصرية.

ونوه رئيس كوريا الجنوبية إلى أن الحكومة الكورية سوف تدعم شركة "هيونداي روتيم" لتفوز بصفقات إضافية في مفاوضاتها الجارية، معتبرا أن مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة "حالة ناجحة من العقود، وهو ما تم تحقيقه من خلال التعاون الوثيق بين حكومتي كوريا الجنوبية ومصر ووتكنولوجيا السكك الحديدية المتميزة للشركة الكورية الجنوبية".

وأكد مون: "سنساهم في تطوير صناعة السكك الحديدية المصرية من خلال نقل التكنولوجيا الكورية المتميزة في عربات السكك الحديدية إلى مصر"، وأعرب عن امتنانه لموظفي شركة "هيونداي روتيم"، قائلا: "أنا ممتن للغاية لكم على عملكم الجاد لتعزيز مكانة كوريا الوطنية من خلال نقل تكنولوجيا السكك الحديدية الكورية المتميزة إلى مصر".

وكانت شركة "هيونداي روتيم" قد فازت في عام 2017 بالعقد الذي تبلغ قيمته نحو 433 مليار وون، لإنتاج وتوريد إجمالي 256 قطارا للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.

وتعتبر زيارة مون إلى مصر الأولى التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى القاهرة منذ 16 عاما.