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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

مناورات ايرانية روسية صينية.. الرسالة والأهداف، واسباب الخرق الأمني بالعراق وتداعياته

مناورات ايرانية روسية صينية.. الرسالة والأهداف، واسباب الخرق الأمني بالعراق وتداعياته
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. انتهاء إيران وروسيا والصين مناوراتِ الحزامِ البحري الامني الفين واثنين وعشرين المرکبة.

خاص بالعالم

والتي اُقيمت على مساحةِ سبعةَ عشرَ الفَ كيلومترٍ مربع في شمالِ المحيط الهندي بمشاركةِ وحداتٍ من القوةِ البحرية للجيش الايراني وحرسِ الثورة الاسلامية، اضافةً الى وحداتِ القوتَين البحريتَين لروسيا والصين. وكان الهدفُ من المناورات بحسبِ القائمين عليها تعزيزَ الامن الاقليمي والتعاونِ بين الدولِ الثلاث.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول.. توعدت قيادة العمليات المشتركة العراقية برد قاس على جريمة العظيم التي ذهب ضحيتها ضابط وعشرة جنود عراقيين بعد هجوم لجماعة داعش الوهابية على مقر سريتهم في محافظة ديالى شرق العراق.

ووصل وفد أمني رفيع إلى المنطقة برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير يارالله. في وقت وجه فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق عاجل في الحادث والتحرك السريع لإنزال القصاص العادل بحق منفذي الجريمة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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