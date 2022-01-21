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مسيرات في اليمن تنديداً بجرائم تحالف العدوان

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

خرج مئات الالاف من اليمنيين في العاصمة صنعاء في مسيرات جماهيرية للتنديد بالتصعيد العسكري والاقتصادي لعدوان السعودي الاميركي و مجازرهم بحق المدنيين. واكد المشاركون في المسيرة على الصمود والثبات ومواجهة التصعيد بالتصعيد.

العالم - مراسلون

هكذا جاء رد اليمنيين على التصعيد العسكري والاقتصادي للعدوان السعودي الامريكي مسيرات جماهيرية غاضبة خرجت بالعاصمة صنعاء وبعض المحافظات للتنديد بجرائم العدوان بحق المدنيين ولفت نظر العالم الى استهداف العدوان المتواصل بغارات الطيران للاحياء السكنية والاعيان المدنية والحصار الخانق الذي يفرضه على المشتقات النفطية.



الحشود التي اكتظت بها العاصمة صنعاء رفعتا الاعلام الوطنية والشعارات المناهضة للسياسة الامريكية وتصعيدها المشستمر وردد المشاركون الهتافات المؤكدة على استمرار الصمود والثبات في المواجهة مهما كانت التضحيات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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