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الصحة اليمنية في صنعاء: ارتفاع عدد ضحايا هجوم العدوان على نزلاء السجن الاحتياطي الى 223 بينهم 77 قتيلا ولا زالت عملية انتشال الضحايا مستمرة

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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