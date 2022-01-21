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بلغاريا: لن نتخلى عن خيارنا الخاص بالعضوية في الناتو

بلغاريا: لن نتخلى عن خيارنا الخاص بالعضوية في الناتو
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، إن بلاده لن تتخلى عن خيارها الخاص بالعضوية في الناتو وستحدد بنفسها سبل تنظيم الدفاع عن نفسها.

العالم ـ أوروبا

وقال بيتكوف، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام البرلمان: "بلغاريا دولة ذات سيادة قامت بخيارها منذ زمن طويل حينما أصبحت عضوا في الناتو ولا ننوي التخلي عن هذا الخيار".

وأضاف: "الناتو أصبح ضامنا للأمن البلغاري. نحن نحدد بأنفسنا كيف يجب تنظيم الدفاع عن بلادنا بالتنسيق مع حلفائنا".

ويأتي ذلك بعد أن أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، أن مطالب روسيا بخصوص سحب الناتو قواته من الدول المجاورة لها تخص كذلك بلغاريا ورومانيا لأنهما لم تكونا عضوين في الحلف عام 1997 خلال إبرام الاتفاق الأساسي بين الناتو وموسكو.

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بلغاريا: لن نتخلى عن خيارنا الخاص بالعضوية في الناتو

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