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رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام: بيان مجلس الأمن عدوانٌ على الإنسانية وتشجيع للمعتدي لمواصلة عدوانه وحصاره على اليمن

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

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