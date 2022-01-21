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محمد عبد السلام: تأريخ مجلس الأمن مبني على المصالح ولا يعول عليه في أخذ أي حق وأنه يقف دائما ضد إرادة الشعوب

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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