الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات الأجنبية في الإمارات

القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات الأجنبية في الإمارات
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

حذر المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الشركات الأجنبية في الإمارات بعد مجازر التي ارتكبها تحالف العدوان في صنعاء والحديدة.

العالم - اليمن

وقال العميد سريع في تغريدة على حسابه في تويتر:"بعد المجازر التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي اليوم بحق شعبنا العزيز، ننصح الشركات الأجنبية في دويلة الإمارات بالمغادرة كونهم يستثمرون في دويلة غير آمنة طالما وحكام هذه الدويلة مستمرون في العدوان على بلدنا".

واعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا تحالف العدوان على نزلاء السجن الاحتياطي الى 223 منهم 77 قتيل،

وذكرت بيان للوزارة انه “لا زالت عملية انتشال الضحايا مستمرة. وهذا يعبر عن سياسة العدوان على استهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين والقتل العمد منتهكاً في ذلك كل قوانين وأعراف الحروب والقانون الدولي الإنساني الذي يسعى من خلال قواعده الى حماية ضحايا النزاعات المسلحة من المدنيين، كما تلاحظ وزارة الصحة ان هناك استخدام للأسلحة المحرمة دولياً، أدت الى هذه الاعداد الكثيرة من الضحايا”.

روابط ذات صلة

العميد سريع يعلن عن عملية عسكرية بمديريتي حريب وعين

الكشف عن نوعية الصواريخ والطائرات التي ضربت الإمارات

تفاصيل عمليات القوات اليمنية في العمق الاماراتي على لسان العميد سريع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجهاد الإسلامي: مع الشعب اليمني الشقيق بمواجهة العدوان الظالم

الناتو يرفض مطلب موسكو بالانسحاب من بلغاريا ورومانيا

اللواء رسول يعلن الإطاحة بـ6 إرهابيين بمحافظات عراقية متفرقة

العراق: السيد مقتدى الصدر يعين مسؤولاً جديداً لسرايا السلام

بوغدانوف وحداد يبحثان تطورات الوضع في سوريا

المصرف المركزي الليبي يعلن البدء في عملية التوحيد