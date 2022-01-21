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اللواء رسول يعلن الإطاحة بـ6 إرهابيين بمحافظات عراقية متفرقة

اللواء رسول يعلن الإطاحة بـ6 إرهابيين بمحافظات عراقية متفرقة
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد.

العالم - العراق

وقالت اللواء يحيى رسول في بيان، إنه "بتوجيه القائد العام للقوات المُسلحة، وبعد إن نفذت عصابات داعـش جريمتها على ثُلة من شهداء الجيش العراقي الباسل، وإستكمالًا لسلسلة الهزائم التي يُلحقها جهاز مُكافحة الإرهاب بحق بقايا داعـش في المُدن العراقية، نفذت تشكيلات الجهاز البطلة سلسلة من العمليات الناجحة ابتدأت في نينوى والتي أُلقي القبض فيها على (٣) إرهابيين، كما وتمكن فُرسان الجهاز من إلقاء القبض على إرهابيين أثنين في مُحافظتي بغداد وكركوك".

وبالتنسيق مع أسايش كردستان العراق / مُحافظة أربيل، وفق البيان، "تمكن الأبطال من إلقاء القبض على قيادي في العصابات الإرهابية سنعلن عن تفاصيله لاحقًا".

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