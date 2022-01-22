بلينكن: أي توغل روسي سيقابل برد سريع وقاس وموحد

العالم-الامريكيتان

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، يوم الجمعة، أن بلينكن أطلع نظيره الأوكراني على نتائج لقاءاته "مع الحلفاء والمسؤولين الروس في برلين وجنيف".

وحسب البيان، أكد بلينكن "أن أي توغل روسي لاحق سيقابل برد سريع وقاس وموحد من قبل الولايات المتحدة وحلفائنا".

وجدد الوزير الأمريكي التأكيد على "الدعم الثابت" الأمريكي "لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، مشددا على أنه لن تكون هناك أي قرارات بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا".

ويأتي التصريح في أعقاب المباحثات بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف، حيث ناقشا الوضع حول أوكرانيا والمقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

جدير بالذكر أن موسكو ترفض الاتهامات الغربية والأوكرانية بالتحضير لأي "هجوم عسكري" على أوكرانيا وتدعو كييف إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في دونباس.