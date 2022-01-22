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محادثات بين باقري واولیانوف في اطار مفاوضات فيينا

محادثات بين باقري واولیانوف في اطار مفاوضات فيينا
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

اجرى كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني محادثات مع نظيره الروسي ميخائيل اوليانوف على هامش مفاوضات فيينا.

العالم - ايران

وتباحث الجانبان في هذا اللقاء الذي جرى الجمعة، حول القضايا المتعلقة بالمفاوضات الجارية لرفع الحظر عن ايران في العاصمة النمساوية فيينا بين ايران ومجموعة "4+1".

والتقى باقري كني اليوم ايضا منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا.

وكان كبير المفاوضين الايرانيين قد التقى الاربعاء ممثلي جميع الدول المشاركة في المفاوضات في اطار اجتماعات ثنائية ومتعددة الاطراف.

وقد انطلقت جولة المفاوضات الثامنة الجارية حاليا في فيينا يوم 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي حيث يعمل المفاوضون على تبديل الافكار الى كلمات وجمل.

ويعد التحقق من رفع الحظر وتقديم الضمانات التي تؤكد عليها ايران، موضوعين مهمين في مسيرة مفاوضات فيينا.

المفاوضات حققت بعض التقدم حسب اقرار الوفود المتفاوضة وان الوصول الى اتفاق جيد رهن باتخاذ قرارات سياسية خاصة من جانب واشنطن حول القضايا العالقة ورفع الحظر.

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محادثات بين باقري واولیانوف في اطار مفاوضات فيينا