شاهد.. كاميرا العالم توثق جريمة العدوان بإستهداف السجن الإحتياطي في صعدة

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جريمة مكتملة الأركان شاهدة على بشاعة اجرام العدوان السعودي - الأمريكي - الإماراتي على اليمن في ظل الصمت الدولي والأممي المعيب.

مسلسل الحماقات السعودية - الإماراتية مستمر والصمت الدولي والأممي مستمر ايضا، عشرات الشهداء والجرحى سقطوا جراء هذا الإعتداء الغادر والجبان.

وقال محافظ صعدة محمد جابر عوض:" تم استهداف هذا السجن الإحتياطي في الساعة 2:40 بعد منتصف الليل، ندين الأمم المتحدة وصمتها اذ لم تندد بإستهداف محطة المياه في محافظة صعدة، تجرأ العدوان على استهداف هذا السجن الإحتياطي، نحن نحمل كل المنظمات المتواجدة في صنعاء المسؤولية الكاملة عما يجري في هذا السجن الإحتياطي واستهداف محافظة صعدة".

سيارات الإسعاف والطواقم الطبية تعمل بشكل متواصل على اخلاء الجرحى والشهداء فيما تعج مسشتفيات المحافظة بالحالات التي تصلها طباعا ولا يزال ركام مسرح هذه الجريمة يخبئ الكثير.

وقال مدير مستشفى الجمهوري في صعدة اسماعيل الوارفي:" تم استقبال حتى الآن اكثر من78 جريح واكثر من 15 حالة من الشهداء ولا زال البحث جاري عن احياء تحت الأنقاض او الشهداء، هذه جريمة بكل ما معني للكلمة، تم استنفار كل المستشفيات والطواقم الطبية تتعامل مع هذه الحالات".

مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها مدينة صعدة تنديداً واستنكاراً للتصعيد العسكري والإقتصادي من قبل أمريكا وادواتها رفع خلالها المشاركون شعارات التنديد بالجرائم العدوان وباركوا انجازات القوة الصاروخية واكدوا أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب.