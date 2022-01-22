سلطنة عمان تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا

العالم - عمان

وبحسب ما أوردت "وكالة الأنباء العُمانية"، قررت اللجنة تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين.

واشترطت أن يؤدي الموظفون الذين يطلب منهم عدم الحضور إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد، مشيرة إلى أنه جرى تأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض.

كما شملت القرارات تأجيل إقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري، أو إقامتها بدون حضور جماهيري، مع التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط الموضوعة كإثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط.

وأضافت أنه تقرر أيضاً عدم إقامة صلاة الجمعة، واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على ألا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50% من السعة الاستيعابية، وفقاً للضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقاً بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتواصل سلطنة عُمان تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الإصابات، بحلول اليوم الجمعة، 318 ألفاً و272 حالة، وعدد حالات التعافي 303 آلاف و644 حالة، وحالات الوفاة 4125 حالة.

والأسبوع الماضي، أعادت الجهات الصحية فرض العديد من القيود للحد من تفشي متحور "أوميكرون" الجديد، الذي أسهم في زيادة الإصابات عالمياً.

وقررت الحكومة العُمانية عدم السماح بدخول البلاد لغير المواطنين، إلا بشهادة لم يمض على صدورها أكثر من 3 أيام تفيد خلوهم من الإصابة، كما أصبح التطعيم شرطاً لدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة.

وقررت التحول إلى التعليم عن بُعد لمدة 4 أسابيع في صفوف الحلقة الأولى بالمدراس كافة، وذلك بدءاً من 16 يناير الجاري.