علماء يحددون أسوأ طعام لدماغ طفلك

العالم - منوعات

قد يكون هذا مخيفا بشكل خاص عندما تفكر في أهمية مراحل نموهم والدور الذي يمكن أن يلعبه النظام الغذائي في فترات النمو هذه، ليس فقط النمو البدني ولكن أيضا العقلي والسلوكي.

وفقًا لتقرير منشور في مجلة "لانسيت"، فإن أسوأ أنواع الطعام على الإطلاق لدماغ طفلك هو الوجبات السريعة، بحسب ما نقله موقع Eat This, Not That.

راجع الباحثون في الدماغ والتغذية من جامة ويسترن أونتاريو في لندن ما يزيد على 100 دراسة حول انعكاسات الخيارات الغذائية على صحة الأطفال والمراهقين.

وجد التقرير أن الأطفال والمراهقين يستهلكون كميات كبيرة للغاية من الوجبات السريعة كثيفة السعرات الحرارية، مما يؤثر سلبا على نمو أدمغتهم.

مكمن الخطر، هو أنه في تلك الفترة من النمو يكون الدماغ لا يزال يطور قشرة فص الجبهة (pre-frontal cortex) وهي جزء من الدماغ مسؤول عن الانتباه والتحكم في الانفعالات والذاكرة.

وتقول الدراسة إن الوجبات السريعة يمكنها التأثير بشكل سلبي على نمو قشرة فص الجبهة بما في ذلك على قدرة طفلك على "التنظيم الذاتي" لخياراته الغذائية.