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زورق للإحتلال الإسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

زورق للإحتلال الإسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد الجيش اللبناني، اليوم السبت، أن أحد الزوارق التابعة للإحتلال الإسرائيلي اخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة.

العالم- لبنان

وأصدرت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني، فجر اليوم السبت، بيانا نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أكد من خلاله أنه "بتاريخ 21/ 1/ 2022 عند الساعة 10.20، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 92 مترا ولمدة 10 دقيقة".

وأضاف بيان الجيش اللبناني، أنه "بتاريخ 20/ 1/ 2022 في الساعة 19.05 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 33 متراً ولمدة 7 دقائق. وفي الساعة 19.25، أقدم زورق حربي مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، ولمسافة حوالي 444 مترا ولمدة 10 دقائق".

وأكد بيان الجيش اللبناني أنه تتم متابعة ملف الخروقات الإسرائيلية مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل".

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