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الكشف عن مواصفات هاتف آيفون القادم الرخيص الثمن

الكشف عن مواصفات هاتف آيفون القادم الرخيص الثمن
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

نشرت بعض مواقع الإنترنت شيئا من المواصفات التقنية لهاتف iPhone SE الذي ستطلقه آبل العام الجاري.

العالم - العالم الرقمي

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك المقاوم للصدمات والخدوش، طوله 141 ملم، عرضه 69.3 ملم، بسماكة 7.3 ملم، ووزنه 148 غ.

وسيحصل الجهاز على شاشة Retina IPS LCD بمقاس 5.69 بوصة، دقة عرضها (1334/750) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 326 شمعة/م.

وسيعمل بمعالج Apple A14 Bionic المطور بتقنية 7 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 3 أو 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثنائية العدسة على الأغلب بدقة (12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيزود بشريحة Nano SIM للشبكات الخلوية التقليدية وشريحة eSIM، وبطارية بسعة 2200 ميلي أمبير، وماسح لبصمات الأصابع.

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الكشف عن مواصفات هاتف آيفون القادم الرخيص الثمن

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