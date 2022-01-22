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الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا

الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي، على اهمية التلقيح بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا، مثمنا التضحيات المبذولة في مجال مكافحة كورونا والتي ادت الى تقليل عدد الوفيات والاصابات.

العالم - ايران

واعرب رئيسي في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت، عن تقديره للعاملين في القطاع الطبي وجامعات العلوم الطبية في انحاء البلاد وجميع المسؤولين المعنيين بمكافحة كورونا، وقال: اليوم ومن خلال الجهود المخلصة والدؤوبة والتضحيات من قبل جميع الجهات المسؤولة ودعم وتعاون الشعب، لدينا ظروف جيدة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، ومن أجل السيطرة الكاملة على هذا المرض، من الضروري الاستمرار في مراعاة الإجراءات الصحية بدقة.

واشار إلى فعالية اللقاح في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، قال رئيسي: من الضروري لوسائل الإعلام والشخصيات العلمية أن تشرح وتقنع بأهمية وفعالية لقاح كورونا لمن هم مازالوا مشككين حيال اهمية التطعيم، وان يتم توضيح أهمية تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في حماية أرواح الناس.

كما دعا الرئيس الايراني المسؤولين فى مختلف الأجهزة إلى المراقبة الجادة لتنفيذ البرتوكولات الصحية وحركة المسافرين في جميع المنافذ الحدودية، كما أكد على ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي في وسائل النقل العام.

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