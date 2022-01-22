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اف ب: وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يقبل دعوة للقاء نظيره البريطاني بن والاس لمناقشة الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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