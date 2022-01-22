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رابطة علماء اليمن:ندين بأشد العبارات تصعيد تحالف العدوان وجرائمه باليمن وآخرها مجزرة السجن الاحتياطي في صعدة ومجزرة مبنى الاتصالات بالحديدة

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

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