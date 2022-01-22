الطيران العراقي يقتل 3 دواعش بينهم قياديان في الحضر

العالم - العراق

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "ردا على الأعمال الإرهابية الجبانة الاخيرة الغادرة ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة فقد تم رصد ومتابعة قياديين اثنين من عصابات "داعش" الإرهابية وهما الارهابي المكنى ابو عصام والذي يشغل منصب ما يسمى مسؤول قاطع دجلة والارهابي المجرم ابو محمود".

وأضافت، أن "الإرهابيين كانا يستقلان عجلة نوع بيك اب ويرتديان حزامين ناسفين وبصحبتهما إرهابي ثالث"، مردفة: "حيث تم تزويد طيران القوة الجوية بهذه المعلومات والتي بدورها وجهت ضربة جوية دقيقة لهم جنوبي الحضر في قاطع الجزيرة بين قضائي بيجي والحويجة، مما أدى الى تدمير العجلة بالكامل وهلاك من كان بداخلها".

وتابعت الخلية: "تتوعد قواتنا الأمنية المختصة بعمليات نوعية أخرى ستكون قاصمة للإرهابيين في القريب العاجل وكما وعدت سيكون الرد قاسيا جداً وغير متوقع، فإن دماء العراقيين لن تذهب سدا وستضيق الأرض بما رحبت على كل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق".