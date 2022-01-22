اللواء رسول: الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل

العالم - العراق

وقال رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هناك توجيهات صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة تضمنت مضاعفة الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية، بعد الأحداث التي شهدها سجن الحسكة السورية".

واضاف ان "القوات الامنية على اهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولة لبقايا "داعش" في التسلل الى الاراضي العراقية"، مؤكداً ان "الحدود مؤمنة بكاميرات حرارية واسلاك شائكة اضافة الى وجود خندق".

وبين رسول ان "بقايا داعش ليس لديها القدرة على مواجهة القوات العراقية كما ان الارهابيين الهاربين لا يشكلون تحديا للاجهزة الامنية".

وكانت قيادة عمليات غرب نينوى، قد اكدت يوم أمس الجمعة، أن الإرهابيين الهاربين من السجون السورية لا قدرة لهم على تجاوز الحدود.