مخاوف اسرائيلية من تمسك سكان النقب بهويتهم الفلسطينية

العالم - مراسلون

فهؤلاء الفلسطينييون الذين يواجهون عملية ترحيل كبرى كما ترى صحيفة "اسرائيل هيوم" العبرية، عادوا الى فلسطينيتهم، وكانهم لم يعيشوا في كنف حكم اسرائيلي لاكثر من 70 عاما وبعضهم التحق بجيش الاحتلال.

والقت الصحيفة اللوم على اجهزة الامن الاسرائيلية التي لم تنتبه الى الجيل الثاني في النقب والذي يرفض الا ان ينعت نفسه بالفلسطيني ويرفض التسمية التي حاول الاحتلال فرضها بعرب اسرائيل .

لم يعد سرا أن حكومة الاحتلال تخشى ما تسميه"انتفاضة العشائر البدوية في النقب" أكثر من خوفها من تهديدات الأحزاب العربية داخل الكنيست وفق الصحيفة رغم أن بعض أعضاء الكنيست العرب وصفوا أجهزة الأمن الإسرائيلية في النقب بأنها "قوات الإبادة".

وكما يبدو فان احداث النقب دقت ناقوس الخطر بالنسبة لاجهزة الامن الاسرائيلية التي باتت ترى بان مئات الالاف من الفلسطينيين في النقب الذين يتمددون نحو جنوب الضفة الغربية، اصبحوا اخطر عليها من الفلسطينيين الذين يفصلهم عن الكيان الاسرائيلي جدار او اسلاك شائكة .

في حكومة الاحتلال وفي مراكز الابحاث يتسائلون عمن تبقى من الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948 اذا قرروا ان يخوضوا انتفاضة ضد التهميش والعنصرية التي تمارس بحقهم .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...