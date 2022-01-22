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رويترز: مسؤول عسكري بارز في إثيوبيا يقول إن الجيش يعتزم دخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي "لإبادة" القوات المتمردة

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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