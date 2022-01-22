دمشق تدين جرائم امريكا المسببة لنزوح آلاف المواطنين بالحسكة

العالم - سوريا

وتطالب الوزارة بانسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا الشرقي والقوات التركية من شمال سوريا الغربي.

وتعتبر الخارجية أن ما تقترفه القوات الأمريكية وجماعة "قسد" أعمالاً ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

كما وتطالب المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتقديم كل أشكال الإغاثة الطارئة لدعم آلاف الأسر السورية التي تم إجبارها على النزوح من أماكن سكنها إلى العراء في هذه الظروف الجوية القاسية.

من جهة اخرى، تطالب مجلس الأمن بالتصدي لمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء في الشمال والشمال الشرقي من سوريا والمساعدة على مواجهة هذه الكارثة الإنسانية الجديدة قبل تفاقمها وتفجرها.