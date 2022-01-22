السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أوليانوف: المهل الزمنية لاينبغي أن تحدد نتيجة محادثات فيينا

أوليانوف: المهل الزمنية لاينبغي أن تحدد نتيجة محادثات فيينا
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية إن الوقت مهم في محادثات فيينا ، لكن لا ينبغي أن يكون العامل الرئيسي في تحديد نتيجة المحادثات.

العالم - ايران

وابدى ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ، ميخائيل أوليانوف في تغريدة على تويتر رد فعله على مراسل صحيفة وول ستريت جورنال ، الذي نقل عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي ، أنه قلق من ان يقود بطء وتيرة المحادثات الى عدم التوصل الى اتفاق جيد في فيينا.

وتابع هذا الدبلوماسي الروسي في تغريدته "التوقيت الزمني يعتمد على المشاركين في محادثات فيينا ، أليس كذلك؟ التوقيت مهم للغاية في هذه الحالة ، لكن لا ينبغي أن يكون العامل الرئيسي الذي يحدد نتيجة المفاوضات حول مستقبل الاتفاق النووي ، إذا لزم الأمر ، يجب على المفاوضين تسريع عملهم."

واكد مبعوث روسيا إلى محادثات فيينا في تغريدة أمس (الجمعة) بأن موسكو تشعر بالإلحاح لكنها تعارض المهل الزمنية الوهمية.

روابط ذات صلة

رئيس الفريق الايراني المفاوض بفيينا يواصل مباحثاته مع الاوروبيين

ليس هناك اي اتفاق مؤقت على جدول أعمال ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مقتل عنصرين من "داعش" بمحيط سجن الحسكة

بالفيديو: تجمد الطعام في كندا فور وضعه خارج المنزل

غوتيريش: نعمل على إجراء الانتخابات الليبية في الشهور القادمة

زورق إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

الجهاد الإسلامي تنظم مسيرة نصرة للشعب اليمني ورفضًا للعدوان

وزير دفاع العراق: حادثة العظيم سببها تقصير بمستوى القيادات الدنيا والمتوسطة