أوليانوف: المهل الزمنية لاينبغي أن تحدد نتيجة محادثات فيينا

العالم - ايران

وابدى ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ، ميخائيل أوليانوف في تغريدة على تويتر رد فعله على مراسل صحيفة وول ستريت جورنال ، الذي نقل عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي ، أنه قلق من ان يقود بطء وتيرة المحادثات الى عدم التوصل الى اتفاق جيد في فيينا.

وتابع هذا الدبلوماسي الروسي في تغريدته "التوقيت الزمني يعتمد على المشاركين في محادثات فيينا ، أليس كذلك؟ التوقيت مهم للغاية في هذه الحالة ، لكن لا ينبغي أن يكون العامل الرئيسي الذي يحدد نتيجة المفاوضات حول مستقبل الاتفاق النووي ، إذا لزم الأمر ، يجب على المفاوضين تسريع عملهم."

واكد مبعوث روسيا إلى محادثات فيينا في تغريدة أمس (الجمعة) بأن موسكو تشعر بالإلحاح لكنها تعارض المهل الزمنية الوهمية.